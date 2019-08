Na co kam: Na cestě po Kanadě

/POZVÁNKY/ Cestovatelská přednáška Hany Jamplíkové s názvem Kanada mýma očima prozradí, jak se do Kanady co nejsnáze dostat a co při své cestě rozhodně neopomenout. Přijďte si ve čtvrtek od 18 hodin poslechnout poutavé vyprávění mladé cestovatelky.

Kanadská příroda. Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Tři dny míru a muziky Milkovice u Libáně, 15. - 17. srpna: Spolek přátel koz pořádá od středy do soboty již 19. ročník kulturně společenské slavnosti Kozí mejdan. I letošní ročník se uskuteční na samotě Milkovice nedaleko Libáně. Tato tradiční oslava svobodomyslného života i nadále zůstává akcí bez stánkařů, dealerů, reklam, ochranek a plotů. Je zajištěna vegetariánská kuchyně i další potřebné občerstvení. Program se zásadně tvoří až za pochodu, šanci tu dostanou všichni muzikanti, divadelníci, básníci a další příchozí umělci. Stanovat můžete mezi stromy v sadu a na louce. Do letního kina tentokrát s dětmi Letních promítání je v regionu dostatek, promítání určených pro děti je však o poznání méně. Ve středu ale můžete vzít dítka do novopackých Jírových sadů, od 21 hodin tu totiž budou krotit draky. Nicméně, film Jak vycvičit draka 3 si určitě užijí i starší diváci. Troskino směřuje do svého finále I druhá středeční pozvánka se týká letního promítání. Dali byste před animovaným filmem raději přednost české pohádce? Pak můžete vyrazit na Trosky. I tady se letní promítání blíží do svého finále. Dnes od 21 hodin si můžete zopakovat, že s čerty se nežertuje. Přihlaste svá dítka na vítání občánků Přečíst článek ›

Autor: Radka Tobolková