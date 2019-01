Prachov – Muzeum přírody Český ráj hostilo výstavu betlémů. Návštěvníci si prohlédli jak stálou expozici, tak výtvory s tematikou Vánoc o rozličných pojetích. V pátek si navíc každý zájemce mohl poslechnout přednášku o jeskyních v Prachovských skalách v podání speleologa Romana Mlejnka.

Výstava betlémů není novinkou, kdo si však našel čas, neprohloupil. Důvody vysvětlila Marcela Šanderová. „Děláme to tady už tradičně. Z paměti ani neřeknu pokolikáté. Ale jedno je jisté: pokaždé je výstava jiná, takže vždy je zážitek odlišný. Jsou tam samozřejmě tradiční betlémy, což je třeba ten žabí. Například letos je tam ale poprvé mechanický betlém," řekla.

Letos se sešlo na 93 soustav, přičemž přítomen byl i exemplář z Keni. Každý člen kolektivu má při svých zahraničních cestách za úkol nějaký betlém zakoupit a přivézt.



To, že autoři výstavy mají smysl pro humor, naznačují figurky tří králů. Nejsou to ti tradiční, ani zdaleka ne. Jedním z nich je kupříkladu král pruský. Marcela Sanderová zapřemýšlela, co zrovna tento panovník může zvěstovat. „Asi takovou pozoruhodnost, kterou tady máme, a to pomníky z roku 1866 z doby prusko-rakouské války. Máme tady přátele, kteří se ze zájmu zabývají činností vojenských jednotek z té doby. Pořádají i bojovou ukázku. Proto tu jsou králové přítomni."

Jak vidno, na Prachově se Vánoce pojí s tematikou války, která habsburskou monarchii v konečném důsledku proměnila, v Rakousko-Uhersko.



A také se studiem přírody. V pátek odpoledne se v suterénu blízkého občerstvení sešli všichni zájemci, kteří se chtěli dozvědět o jeskyních v Prachovských skalách. „Zvláštní, i když nekrasové, či pouze pseudokrasové, jevy lze najít i v pískovcových jeskyních," řekl biospeleolog Roman Mlejnek. Jsou to například kořenové krápníky. Ty sice vypadají krasově, nicméně jsou důsledkem rozbujení stromového kořene díky pravidelnému kapání a následného smísení se zrnky písku.