To všechno byl letošní 28. ročník tradičního motosrazu v Jinolicích Full of Energy. Do areálu jinolického autokempu se na svých strojích sjely stovky milovníků burácivých motorů a tvrdé muziky. "Klasika, pivo teklo proudem, parádní muzika, vtipní moderátoři," okomentoval letošní motosraz fotograf Ondřej Kubíček, který se o svůj zážitek podělil prostřednictvím fotek.