Kozí mejdan vypukne už od čtvrtka

Kozí mejdan se koná v Milkovicích každoročně během srpnového úplňku pod heslem Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Letos začíná ve čtvrtek 30. července a potrvá do pondělí 3. srpna.

Festival bez vstupného, pořadatelů a reklam - to byl Kozí mejdan. | Foto: Bohumír Procházka