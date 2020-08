Taky že jo. Žádné vstupné, žádný pevný program. Byla dvě podia, vystopil každý, kdo chtěl. Jen počkal až dohraje předešlá kapela a zvukař vše připraví. Nejen kapela, či sólista. Taky bylo autorské čtení. Kdo chtěl, poslouchal, tleskal, tancoval, nebo se s partou bavil, či si jen tak pobyl sám se sebou. Setkání přátel.

Lidé všelijací. Miminka od šesti měsíců až po starce 80,5 roků. Avizovaný svobodomyslný život projevil se i v oblečení a upravení. Pánové v trochu divošském provedení, mnoho vousatých a vlasatých. Jedno miminko bezšaté. Však taky bylo ke třicítce Celsiů. A v noci právě srpnový úplně. Jako ostatně každý rok. A dámy? Prostě byla tu velká spousta pěkných holek, které se dovedou ukázat.

Standova samota je na mírném svahu, skloněném k jihu, s úžasným výhledem do kraje. A tak jednotlivé party seděly v kroužcích, aby si výhled užily, ale vyhledávaly stín, i blízkost občerstvení. Pivo bylo od Krakonoše, Jídlo vegetariánské, limonáda nevímjaká. Ale kdo chtěl, seděl u venkovního podia, to bylo tižší, hráli tu sólisti, či četli slovní autoři. Ve stodole byl ryk a tanec a větší chládek.

Oh,kolik rozličných vyprávění poznamenala si redakce. Kamila – snový pohled, modré oči, dvě vejšky (psychologie a práva). Ale živí se tím, že učí angličtinu. Velké i malé. To dává jí svobodu. Adéla, taky modré, taky vlasy dlouhé, ale pohled - no taková kategorie holek, co své si prosadí. I svého Inda. Byla v jeho zemi dvakrát, podruhé si ho tam vzala. Bez tam obvyklé velké svatby. Nebylo to lehké. Kasty, formálně zrušené, stále přetrvávají. Její muž je brahmán.

Pražskou zpěvačku (kytara, ukulele, foukací harmonika) poznal jsem už i s jejím polským přítelem cestou z Libáně od autobusu. Šlo nás víc, povídali jsme. Většinu písniček si píše sama. Bylo zřejmé, jak muzikou žije a na podiu to potvrdila. Blues o hubertusu bylo parádní. Kdo dnes ví, co byl hubertus? Atd.

Mejdan se táhl od čtvrtka 30. 7. do pondělí. Účastníci přespávají ve stanech, nebo jen volně, v sadu je místa dost. Je zbytečné psát, že kulturně společenská slavnost, jak je i jiný název setkání, se vydařil. Však, přijeďte se za rok podívat. Termín je jasný - srpnový úplněk.

Bohumír Procházka