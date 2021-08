Už od dětství ho bavilo umění. Když se Milan Hoferik ze Sobotky rozhodoval, kam jít na střední školu, zvítězila praktičnost a místo na uměleckou průmyslovku se dal na elektrotechniku. Dnes si svůj sen po několika desítkách let plní a chystá svou první výstavu. "Hlavně chci rodině a přátelům ukázat, čím jsem se poslední čtyři roky zabýval," říká Hoferik.

Výstava začíná 15. srpna ve 14:00. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Milana odjakživa zajímala práce s barvami. "Jako kluk jsem se chodil jednomu soboteckému malíři koukat pod ruce. Ukazoval mi, jak zacházet s barvami, jak je namíchat a jak přenést na plátno," vypráví. V dospívání si od umění odskočil ke sportu, který ho na několik let pohltil natolik, že na malování nebyly myšlenky. "Hrál jsem intenzivně tenis a fotbal, bylo to pro mě zajímavější. Ale o umění jsem se nepřestal zajímat. Dělal jsem jeden čas miniatury, ale hlavně jsem chodil do galerií a studoval práci jiných," říká.