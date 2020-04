"Rozdíl v březnu byl už znatelný. Zatímco za únor byly tržby 200 tisíc korun, za březen 17 tisíc korun, spadlo to na desetinu," říká vedoucí rychnovského kina Milan Michálek.

A nejsou to jen ztráty z projekce filmů, ale i z neuskutečněných divadelních představení, koncertů a dalších akcí.

"Může to být 100 tisíc korun měsíčně i víc. Mluvím o tržbách za kino, ale tržby za divadlo mohou být dalších 120 či 140 tisíc, záleží to kus od kusů a také na tom, jak jsou nasazené premiéry. Něco se zrušilo, něco se snažíme přesunout na podzim, protože sezona je odtroubená. Navíc spousta akcí je u nás spojená s oslavami 700 let první písemné zmínky o městě. Myslím si, že Společenské centrum - kino 70 začne plnohodnotně dýchat až od září," míní vedoucí dobrušského kina Pavel Štěpán.

Také spousta distributorů odložila premiéry na pozdější dobu. Provozovatelé kin se pak obávají i snížení návštěvnosti kvůli tomu, že na tom lidé nebudou finančně zrovna nejlépe.

"Nejohroženější skupinou jsou u nás v první vlně často soukromá kina, která neexistuji v žádné síti poboček, a po měsíci zavření budou potřebovat naši výraznou pomoc. Příspěvkové organizace jsou závislé na obcích a jejich ztráty se promítnou až v druhé vlně ve výsledku hospodaření na konci roku. Mnohdy jim příspěvek zřizovatele nestačí na pokrytí jejich fixních nákladů. Multiplexy mají obrovské ztráty, ale nemělo by se u nich snad jednat o otázku přežití," uvedl předseda Asociace provozovatelů kin Martin Pošta.

Po skončení mimořádné situace a otevření kin bude tento virtuální kanál uzavřen. Vaše kino navíc nabízí převážně exkluzivní obsah od českých distributorů a producentů, filmy uvedené zde nemůžete ve většině případů streamovat nebo stáhnout na jiných VOD platformách.

Některá z kin v Královéhradeckém kraji však mohou filmoví fanoušci navštívit alespoň virtuálně, a to díky projektu #vasekino, s nimž Asociace provozovatelů kin přišla. Sdružuje kina z různých koutů celého Česka, snímky z jejich filmové nabídky mohou zájemci shlédnout, aniž by vytáhly paty z domu. Virtuálně mohou fanoušci navštívit kina z našeho regionu v Rychnově nad Kněžnou, Novém Městě nad Metují, ve Dvoře Králové nad Labem a také v Hradci Králové, kde je do projektu zapojené královéhradecké Bio Central.

Jde o jediný projekt, který nabízí možnost podpořit místní kina, která jsou momentálně zavřená a jsou členy asociace. Předprodej končí vždy hodinu před začátkem představení. Prostřednictvím on-line předprodeje si zakoupíte E-vstupenku. Na váš e-mail přijde potvrzení nákupu a vstupenka s číslem. Číslo uvedené na vstupence budete potřebovat pro spuštění promítání (je možné spustit 30 minut předem). To bude probíhat na webových stránkách www.vasekino.cz. Cena jedné vstupenky je jednotná 70 korun. Přístup pro přihlášení je spuštěn vždy půlhodinu před promítáním, film začíná přesně a nelze ho pozastavit ani posouvat.

"Je to super! Byť my to v těch 20.00 s malými dětmi nedáme, ale věřím, že to osloví další lidi," míní Pavlína Bednářová.

"Projekt je ve vývinu, stále se inovuje. Někdy se tam připojí tři, někdy deset lidí," říká Milan Michálek.

Není o nějakém velkém zisku, spíš aby diváci na svá kina nezapomněli. "Padesát procent z každé vstupenky se odvádí distributorům, pak se odvádějí poplatky Ochrannému svazu autorskému, Státnímu fondu kinematografie, Unii filmových distributorů, z toho zůstává pro kino třeba nějakých třicet procent. To samé zůstává i z prodeje vstupenek ve virtuálním kině," dodává Milan Michálek.