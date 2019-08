Ve vlastivědném muzeu v Železnici začíná ve čtvrtek v 17 hodin vernisáž výstavy Obrazy a dřevořezby. Expozice představí tvorbu domácích umělců Nataši a Jaroslava Kalouskových.

Vlastivědné muzeum v Železnici. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Úvodní slovo bude patřit Evě Trojanové, hudební doprovod zajistí Jakub a Matěj Klusákovi.Výstava bude přístupná do 29. září. V pátek můžete do muzea zavítat od 19 hodin na koncert skupiny Naopak s názvem Od pohody do pohody.