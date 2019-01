Jičínsko - Přinášíme další díl našeho seriálu Vánoční abeceda:

Klepání na kurník - Některé pověry a zvyky jsme v dnešní době již zapomněli. Jde také například o klepání na kurník. Když chtěla dívka zjistit, jestli se v příštím roce vdá, zaklepala na kurník. Pokud se jí ozval kohout, znamenalo to, že ji čeká svatba. Když se ale ozvala slepička, představovala odklad svatby minimálně do dalších Vánoc. Nedáváme žádnou záruku, že vůbec nějaký kurník, třeba i na vesnici, najdete.



Vánoční kapr - Na štědrovečerním stole by neměl kapr chybět. Má přece jen své kouzlo, když si u stánku kapra koupíte a odnesete domů živého. Možná ale neznáte další zajímavou tradici. Říkávalo se, že ten, kdo si schová šupinku kapra pod talíř, bude mít celý následující rok štěstí. Kapří šupinka má také zajistit i dostatek peněz a zabránit nouzi. A proto ti, kteří tu starou pověru znají, nosí kapří šupinku i v peněžence.



Koledy také patří k tradicím nejen českých Vánoc. Původně je zpívaly děti pouze v daném období, kdy chodívaly po vsi a koledovaly si o nějakou sladkou výslužku. Dnes si je můžete zazpívat s rozhlasem, přehrát na počítači nebo zkusit DVD.