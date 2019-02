Jičín / St. Remy – Další ze známých českých herců s výrazným vztahem k Jičínu, filmový a divadelní herec Ivo Palec, není už mezi živými.

Herec Ivo Palec. | Foto: DENÍK/Archiv

Dne 16. prosince ve francouzském St. Remy v Provence ukončil svou životní pouť.



Narodil se 11. dubna 1933 v Hradci Králové v rodině známého jičínského lékaře MUDr. Rudolfa Palce (je o něm zmínka v právě vydané knize dr. Jindřicha Francka Dějiny Jičína). Dětství často trávil na Novém Městě v Jičíně u prarodičů Rudolfa a Emilie Palcové (roz. Elisové) a do Jičína jezdil i jako známý už herec.



Vystudoval DAMU v Praze a působil v různých pražských divadlech, naposledy v r. 1968 Na zábradlí, kde se prosadil zejména v inscenacích Čekání na Godota a Proces. Natočil celou řadu filmů, např. Konec jasnovidce, Snadný život, Štěňata, Kasaři, Zkouška pokračuje, Všude žijí lidé, Hlavní výhra, Praha nultá hodina, Vánice. Naposledy film „Bylo čtvrt a bude půl“ - a po okupaci Československa v r. 68 odešel do Francie. Na Sorbonně vystudoval filosofii a historii, překládal a spoluzaložil i divadélko La Pouce (palec).



Vystupoval pravidelně na divadelním festivalu v Avignonu, pro který přeložil do francouzštiny Havlovu Žebráckou operu. V roce 1989 hrál ve filmu Miloše Formana Valmont. Do České televize se vrátil v roce 2000 v dokumentárním seriálu „Československo ve zvláštních službách“. Spolupracoval i s bratry Formanovými v inscenaci Nachové plachty. Posledních 25 let žil na Korsice.



S režisérkou Alenou Adamcovou má dceru Veroniku (natočila první souvislejší film o jičínském pohádkovém festivalu).⋌Jaroslav Veselý