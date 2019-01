Jičín – Koncem kalendářního roku 2014 bychom vám všem, kteří sledujete činnost Jičínské besedy nebo navštěvujete naše akce, rádi poděkovali za váš zájem a vaši přízeň.

Pavel Kracík (vlevo) z Jičínské besedy v diskusi s Karlem Čermákem. | Foto: Bohumír Procházka

Současně využíváme této příležitosti, abychom vás krátce informovali o změnách, k nimž od nového roku dochází v působení našeho spolku.



Od roku 2008, kdy Jičínská beseda vznikla, až doposud leželo hlavní těžiště besedního působení v osvětové činnosti, jež byla realizována formou pravidelných měsíčních přednášek. Od samého počátku byl však tvůrčí záběr našeho spolku mnohem širší a zaměřoval se jak na odbornou činnost formou různých výzkumných projektů, tak na aktivní záchranu hmotných památek našeho regionu. V průběhu let tak vykrystalizovalo ideové motto našeho sdružení: „Objevujeme zapomenutou historii Jičínska a chráníme kulturní dědictví regionu". Jeho naplnění jsme se nyní rozhodli věnovat všechny své síly. Přednášková setkání tak výrazně ustoupí do pozadí.



Tvorba studií a odborných článků

Prvním ze dvou hlavních pilířů se od nového roku stává intenzivnější odborná činnost, v níž se budeme zaměřovat na regionální témata.



S výsledky našich výzkumných projektů se budete moci seznamovat nejen v rámci přednášek, ale i formou studií a článků publikovaných v odborné literatuře nebo odborně – populárních článků. V letošním roce tak byly publikovány např.: odborný článek o tajemném souboru skalních rytin ve Fortně v Prachovských skalách, který vyšel v 26. svazku sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší, obsáhlejší studie o vzácném barokním relikviáři sv. Sekundiny v jičínském kostele sv. Ignáce, jež byla publikována v 1. supplementu periodika Archeologie východních Čech, nebo kratší články o objevech nových jeskyní v Prachovských skalách, otištěné v Ročence Správy jeskyní ČR a v časopise Ochrana přírody.



Milovníky Prachovských skal si potom dovolujeme upozornit na připravovaný článek o pozoruhodné a zcela neznámé historii prachovské Hylmarovy jeskyně.



Druhým nosným pilířem naší činnosti se v duchu našeho motta stává záchrana ohrožených památek. Obnovu náhrobku jičínského historika A. V. Malocha na pražských Olšanských hřbitovech nebo záchranu nástěnných panoramatických maleb Jindřicha Procházky v hale jičínského vlakového nádraží jste nejspíše zaznamenali. V současné době se naše síly napínají k záchraně legendami opředené barokní plastiky, jejíž hrozící zánik se snažíme již rok všemožně odvrátit. Tento tajemný objekt se stal i námětem našeho novoročního přání,



Dámy a pánové, do nového roku vše nejlepší, hlavně pevné zdraví. Vaši besedníci Vladimír Úlehla, Eva Bílková, Dana Rejmanová, Karel Chutný, Jiří Balský, Martin Mezera a Pavel Kracík