Jičín - Základní škola v Soudné žila předposlední únorový týden masopustem.

Děti se v rámci celoročního projektu seznámily s tím, co je to masopust, jaké ho provázejí zvyky, a na závěr včera smažily koblížky a v průvodu masek prošly celou budovou. My jsme je zastihli v třídě, kde probíhá rehabilitace.