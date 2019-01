Jičín - O pět titulů usilovala dvanáctka dívek z celé republiky.

Mladé finalistky ve věku od 13 do 15 let po absolvování základních a oblastních kol bojovaly v sobotu v Masarykově divadle o titul Dívka roku 2008, který pro mnohé může znamenat minimálně zisk zkušeností pro další soutěže podobného typu, v nichž se už více sází na krásu. V Jičíně šlo o talent a klubající se osobnost.

Finálové odpoledne přineslo vítězství v celostátní soutěži o titul Dívka roku 2008 čtrnáctileté žákyni z Loun Blance Skálové. Na druhém místě se umístila patnáctiletá Zuzana Šťastná z Neratovic a na třetím rovněž patnáctiletá Lucie Klukavá z Ostravy–Zábřehu. Čtyřhodinový soutěžní maraton zpestřila účast několika hostů včele s Věrou Špinarovou, Mirem Žbirkou, Bouhoušem Josefem a českou miss 2007 Lucií Hadašovou.

Dívkou našeho Deníku se stala sympatická Pardubačka s číslem osm Jana Slaná. Patnáctiletá slečna získala 4427 hlasů. Jen poslední noc před ukončením hlasování přišlo do redakce téměř tři tisíce SMS zpráv. Na druhé příčce se umístila Blanka Skálová, čtrnáctiletá dívka z Loun, která měla startovní číslo 11. Pro tu chodily hlasy i formou e–mailů. Třetí, patnáctiletá Lucie Klukavá z Ostravy–Zábřehu, nasbírala 1386 hlasů. Získala je především na našem webu. Všechny hlasy byly sečteny v pátek dopoledne po ukončení soutěže. Ty, které přišly po desáté hodině, již nebyly započítány. Galerie dívek je umístěna na www.jicinsky.denik.cz .



Kromě hlavní soutěže a té naší bojovaly finalistky ještě o nejtalentovanější dívku, kterou se stala Monika Beránková z Hranice. Dívkou publika byla zvolena patnáctiletá Zuzana Šťastná z Neratovic.

Na vydařené show měly podíl nejen soutěžící, ale i výteční hosté s Věrou Špinarovou, Miro Žbirkou a Bohoušem Josefem v čele.



Výtěžek akce ve výši 61 tisíc korun obdržela Mateřská škola Větrov v Jičíně.



„Už jsem rád, že to máme za sebou, ale lidé se bavili, a to je dobře,“ uvedl ředitel spolupořádajícího kulturního zařízení Pavel Nožička. Záštitu nad finálovým odpolednem převzal starosta Jičína ing. Martin Puš.