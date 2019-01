Jičín – Přijďte se pobavit v pátek 26. dubna od 19 hodin do Masarykova divadla v Jičíně na divadelní představení Dívčí válka. Jedná se o nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice.

Její atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení. Autor František Ringo Čech o této komedii říká:

„Dívčí válku jsem psal tak říkajíc českému národu na míru, jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká jako je erotika, politika. Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé naší republice."



Ve hře se představí Uršula Kluková, F.R. Čech, Mojmír Maděrič, Sandra Pogodová, Milan David, Jaroslav Sypal, Petr Martinák, Evžen Hájek, Pavel Novotný, Martha Olšrová, Tereza Šefrnová, Bedřich Maruštík a další. Chcete vyhrát vstupenky na představení? Stačí zodpovědět na otázku: Kdo hraje roli Ctirada?



Své odpovědi zasílejte na e-mail: stanislava.hegedusova@denik.cz nebo na adresu Jičínský deník, Husova 48, Jičín 506 01, a to do středy 24. dubna do 12.00 hod. Nezapomeňte uvést jméno, příjmení, bydliště a telefonní kontakt.