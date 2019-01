Jičín – Pro všechny, kteří mají rádi tanec, jsme na sobotu 2. dubna připravili zajímavou a v Jičíně dosud zcela ojedinělou akci nazvanou „Tanec časů Valdštejnových aneb veselé tance vážné doby“.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Jičínské besedy

Pod tímto názvem se skrývá celodenní seminář historického tance, v jehož průběhu budete nejen zábavným způsobem seznámeni s podobou a společenským významem tance v období renesance a raného baroka, ale především si budete moci tyto tance, zrekonstruované podle dobových sbírek, sami zatančit.



Seminář povede RNDr. Hana Tillmanová, tanečnice, lektorka a badatelka, jež se historickým tancem zabývá od roku 1997. Vedle řady koncertních a festivalových vystoupení v České republice a v zahraničí zrealizovala stovky tanečních seminářů a projektů a v současné době se věnuje především badatelské činnosti a popularizaci historického tance. Více informací se o ní můžete dozvědět na jejích webových stránkách http://tanec.tillwoman.net/

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že se jedná o fundovanou a charismatickou lektorku, která na svých tanečních seminářích dovede vždy navodit uvolněnou a spontánní atmosféru, vtáhnout všechny účastníky do výuky a učinit ji zajímavou a zábavnou.



Seminář tanců, jimiž se bavili současníci Kateřiny Medicejské, Rudolfa II., Alžběty Anglické či Albrechta z Valdštejna, je určen všem zájemcům; předchozí zkušenost s historickým tancem není vůbec nutná. Přihlásit se mohou jak páry, tak pouze jednotlivci, neboť v minulosti mnoho tanců nebylo určeno pro páry. Seminář proběhne v Porotním sále jičínského zámku a bude rozdělen do dvou částí, první od 9.30 do 12.30 hodin, a po přestávce na oběd od 14.30 do 18.30 hodin. Kurzovné činí 150 Kč na osobu.



Všechny zájemce o seminář prosíme, aby se zarezervovali na e-mailu jicinska.beseda@seznam.cz



Účastníkům semináře doporučujeme, aby si s sebou vzali pohodlnou obuv s měkkou podrážkou, dámám se doporučuje dlouhá sukně. ⋌za Jičínskou besedu Pavel Kracík, www.jicinskabeseda.cz