Jičín – Kouzlu prohrabávání starých fotografií podlehne snad každý. Takovou radost nám umožnilo jičínské Regionální muzeum a galerie. A ještě fotky náležitě utřídilo – podle autorů i tematicky.

Výstava byla zahájena v pátek a potrvá do 21. března. Na úterý 23. února zve muzeum veřejnost mezi fotografie na Čaj o páté ke vzpomínání a povídání o proměnách Jičína v průběhu času.



„Jé, tady, ano tady je moje maminka,“ byla dost častá věta. Dokonce někteří Jičíňáci přinesli si s sebou lupu, aby zejména na skupinových fotkách, hledali své… většinou své předky. Protože expozice vychází z muzejních sbírek a je uzavřena rokem 1945. Na výstavě je celkem 771 fotografií. Přitom nejstarší je z roku 1865.



Naši předkové si potrpěli na skupinové záběry. Asociace slovanských turistů pražských podnikla výlet, v jeho cíli vytvořili malebnou skupinu – a „nechali se vyfotit.“ Možná bychom ani nevěděli, že byli na výletě. Určitě bychom i nevěděli, kdo je členem ASTP. Ale je tu fotka – dokument. A ten je řádně popsaný, datovaný. Tím jeho hodnota stoupá. Pokud se ovšem nechceme bavit a dohadovat, kdy že se ten osudný výlet konal. I to je ostatně dobrodružství. Ateliéry Josefa Picka, Antonína Brožka, Václava Vraného, Aloise a Jana Podlipných, to jsou podniky profesionální. Brožkův ateliér z křižovatky Ruské a Na Hrádku byl dřevěný, a tak tady na výstavě manželé Lhotákovi postavili jeho věrnou kopii.



Uvnitř jsou dobové fotoaparáty a jiná technika. Uvnitř taky bývaly rozličné makety a pomůcky. Tak se objekt mohl nechat zvěčnit třeba jako pilot letadla. Nádhera. Kromě toho jsou tu fotografie amatérů, jako bratří Musilů, profesora Fingerlanda, Jiřího Trejbala a dalších. Ti vycházeli častěji do terénu.



Objevování

Ale hlavní potěšení je v onom hledání a objevování. Na panelu jičínských starostů jsou důstojní a na pohled důvěryhodní pánové. Na protilehlé straně jsou idylické fotky z plovárny.



Když si vybavíme současné stavební plány, zase námět ke srovnání. Rozpočty tu naštěstí nejsou. Tabla poštovních a telegrafních zřízenců, nebo Hudby okresního sdružení republikánského dorostu, či Sboru dobrovolných hasičů v roce 1930 napovídají, jak zodpovědně naši předkové svůj spolkový život brali. Pánové s pěstěnými kníry si zajisté zakládali i na svém oblečení, či uniformě i vizáži.



Momentek tu nemnoho. Ale jedna je nádherná. Emil Zátopek v napasovaném kulichu a dukláckých teplácích krouží své kolečko na Matějáku.



Ani tenkrát neměl okruh předepsaných 400 metrů. A Emil se asi vracel do Prahy vlakem. Inu, tenkrát se sport bral jinak. Ze svého olympijského vítězství měl jistě radost velikou, aniž za něj dostal 1,5 milionu. Ano, i k takovým úvahám může výstava vést. Prozradím. Na výstavě je i školní sešit z mladých let pana fotografa Brožka.



Dámy si v něm povšimly slov „stromy se zelenali“. A jaký to byl posléze fotograf! Pointa: paní učitelka tuhle chybu přehlédla a dostal za jedna. Pointa 2: přijďte na výstavu. Jistě tam taky něco objevíte.⋌Bohumír Procházka