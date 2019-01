Jičín -Když jsme se před několika lety přistěhovali do Jičína, tak nám po nějakém čase začali chybět přátelé a dětem kamarádi. Jako dobrá možnost seznámení se s nimi mi tenkrát přišla návštěva Mateřského centra Kapička.

Ukázkové odpoledne v MC Kapička. | Foto: DENÍK/Radovan Sál

Tenkrát ještě sídlila ve starých prostorách – v MŠ J. Š. Kubína.



Děti rostou, jednomu jsou již čtyři, druhému deset let, ale do Mateřského centra chodíme stále – dnes už do nových prostor v budově Komerční banky.



Děti tam mají k dispozici nejen velikou hernu, ale i „své“ venkovní hřiště s pískovištěm, prolézačkami, houpačkami a vším, co k takovému hřišti patří.



Za vstřícnost při budování tohoto hřiště děkujeme městskému úřadu a městskému bytovému podniku. Maminky oceňují, že si děti hrají na bezpečném a čistém hřišti.



A já osobně děkuji všem, kteří se na chodu Mateřského centra podílejí, protože bez něj bychom si to již dnes nedokázali představit. Získali jsme tam opravdu mnoho: přátele, kamarády, hromadu zkušeností a nových dovedností.



Přijďte mezi nás i vy, určitě se vám v MC bude líbit. H. Svobodová s Kubíkem a Pájou – MC Kapička