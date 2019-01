Jičínsko – Vzpomínáte si, jak a kde jste v dětství trávili Velikonoční svátky?

Herečka Jana Plodková. | Foto: Jičínský deník

Zda jste byli doma a pomáhali maminkám zdobit a následně rozdávat vajíčka nebo jste chodili na koledu, či tuto tradici vůbec nedodržovali? Pro mnohé z nás to už nejsou křesťanské svátky, ale symbol příchodu jara.



Jeden jičínský občan mi vyprávěl, jak nikdy nechodil na Velikonoce koledovat, protože jeho rodina tyto svátky neslavila. Měli raději Vánoce. Na jednu stranu si myslím, že to je škoda, nezkusit tento starý zvyk.



Vzpomínky na svátky



To známý jičínský sportovní trenér Josef Letošník tuto tradici ctí.



„Velikonoce mám velmi rád, vždyť začíná jaro. I když počasí je tento rok opravdu aprílové. Pocházím z vesnice Dohalice u Hradce Králové, kde jsem každý rok chodil po koledě s celou partou. Pamatuji se, že na kostele nezvonily zvony, a tak jsme chodili po vsi s řehtačkami. K těmto svátkům patří i vyplácení dívek. Týden před velikonočním pondělím byla Květná neděle, kdy nám maminka koupila něco nového na sebe.“

Davy koledníků



Známá česká herečka, kterou jste mohli vidět ve filmu Protektor, a jičínská rodačka Jana Plodková má tento svátek spojený se svojí sestrou Broňou. „Díky ní u nás každé Velikonoce prošly davy. Mohla jsem přihlížet tomu, jak sestra končí ve vaně, já v rohu sešlehaná a mamka s táckem panáků. Pravidelně docházelo ke stržení výtahu. Sousedi nás neměli kvůli tomu moc v lásce.“



První koleda



Vladimír Úlehla poprvé koledoval až v Jičíně.

„Do svých dvaceti čtyř let jsem vyrůstal v Praze a na koledu nechodil. Maminka pekla každoročně tučný mazanec a barvila vajíčka, ale jelikož jsme bydleli na Letné a k nejbližším příbuzným jsme museli až na Vinohrady, zůstávali jsme doma. Po přestěhování do Jičína jsem chodil po koledě se svými syny, pomlázky nám ze šesti prutů vždy upletla moje žena. Manželka pocházela z Jičínska a k těmto tradicím zde měli daleko blíže. Ještě nyní mám dvě místa, kde se na Velikonoční pondělí zastavím. Jen nevím, jak to letos vyřeším s pomlázkou.“