Jičín – Výstavu českého grafika Petra Minky zahájil Petr Kábrt tiskař. Druhý pán, důchodového věku, robustní vzhledem i vyjadřováním, grafik, spíš méně nápadný, tišší. Ale u žádného z nich to není míněno záporně.

Oba pánové tvoří skvělou dvojku. Petr K se netají tím, že Petr M nic neodpustí na kvalitě tisku: „Čím víc mi nadává, tím víc si ho vážím." Nu a pan výtvarník by se svými grafickými deskami za panem tiskařem nechodil, kdyby netušil, že společné dílo bude dokonalé.



Galerie Radosti v Knihovně Václava Čtvrtka není velký prostor, ale pro grafiku je to komorní prostředí akorát. Přiznejme, že i účast na vernisáži 31. května byla taky komorní. Přišli však lidé, kteří si mají co povědět, kteří věci rozumí a pro které je popovídání radost a zazní tu mnoho zajímavého.



Ale k výstavě: suchá jehla, měkký kryt, litografie, lept, tužka. Tolik grafických technik na tak malém prostoru. A ještě tolik osobností. Petr Minka přivezl originály ke knížce Slavomíra Ravika Síla slabých, kterou ilustroval. Hus, Chelčický, Komenský, Havlíček, Masaryk. I na ostatních obrázcích jsou klasici, osobnosti, kterých je třeba si vážit. Od Villona přes Němcovou až po Váchala. Ex libris, novoročenky, ilustrace.



Mistr zajímavě vypráví, jak dílo vzniká. Jak je nejdříve třeba „nakoukat" motiv z portrétů od ostatních umělců. Ne pro opisování. Naopak, aby nedošlo k napodobeninám. Aby dílo bylo originálem Minkovým. Pak sednout k desce, vzít rydla a vydržet. Někdy nestačí jen několik dní. Témat k povídání by byla spousta.



Poutavé bylo i to, jak v dopolední dílně, kde si žáci vyzkoušeli jednoduchou grafiku – tisk z koláže, nejdříve hledali k dílu vztah: "Tohle mne jistě nebude bavit." Potom ale, když prvně drželi v ruce výsledek, názor změnili. Vrátit se zpátky. Udělat cosi vlastníma rukama. Radost.



Radost je prohlížet si v knihovně výstavu Petra Minky. Můžete do konce června. ⋌Bohumír Procházka