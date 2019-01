Jičín – Na pátek Biograf Český ráj připravil pro své diváky opravdovou lahůdku.

Johny Depp v novém filmu Tima Burtona Alenka v říši divů. | Foto: Foto: Tiscali.cz

Jde o druhý ročník Noci v bijáku, tentokrát s filmy slavného Tima Burtona, amerického režiséra, který je známý především svým originálním stylem a výpravou.



Prorazil díky legendární komiksové postavě Batmana, kterého přivedl na stříbrné plátno. Mezi nejznámější snímky patří již zmíněný Batman a další pokračování Batman se vrací, Střihoruký Edward, Ukradené Vánoce, Ospalá díra, Mrtvá nevěsta Tima Burtona, Karlík a továrna na čokoládu, Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street a Alenka v říši divů.



Jičínské kino uvede pět z nich. Ve třech filmech se představí i režisérův dvorní herec Johnny Depp. Projekt začíná v 17 hodin a potrvá zhruba do třetí hodiny ranní. Na plátně se vystřídají Burtonovy velké trháky. První na řadu přilétne Batman, následovat ho bude Karlík a továrna na čokoládu, Beetlejuice, Mrtvá nevěsta Tima Burtona a nakonec muzikálový krvák Sweeny Todd: Ďábelský holič z Fleet Street.



,,Další ročník organizujeme na základě velkého úspěchu toho prvního s filmy Quentina Tarantina. Měl perfektní atmosféru. Do dvou do rána tu zůstalo téměř devadesát lidí,“ vysvětluje Michal Miškovský, vedoucí kina. Dále hlásí, že na druhý ročník bylo už ve čtvrtek prodáno 80 vstupenek. Lístek si můžete zakoupit u pokladny až do pátku do 21 hodin. ⋌(ter)