Biograf Český Ráj je po své generální rekonstrukci z let 2017 - 2018 moderním jednosálovým kinem s tradicí od roku 1923. Exteriér byl citlivě a věrně opravený do podoby z let 1923. Interiér budovy ctí původní prvky biografu, které se dochovaly. Patří mezi nejnavštěvovanější jednosálová kina v České republice.

Sál s kapacitou 153 míst nabízí díky modernímu zařízení vynikající divácký zážitek. Promítá se i několik filmů denně, sál ale slouží i pro přednášky, besedy či koncerty. Vybavení kinosálu je na špičkové úrovni - objektový zvukový systém Dolby Atmos, projektor s rozlišením 4K a 3D obraz tvořený kruhovou polarizací. Pravidelně se zde konají i projekce s účastí tvůrců. Ve foyer je k dispozici šatna a občerstvení.