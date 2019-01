Staré Hrady – „Hrad a zámek Staré Hrady, to je výlet jak pro děti, tak pro dospělé, nabízíme prohlídku historických okruhů, rozšířených pohádkových i s hradní pohádkovou půdou."

"Připravujeme řadu dalších novinek, z nich třeba středověké soboty s templáři, hry pro děti i dospělé,“ říká úvodem naší návštěvy majitel starohradského hradu a zámku Rudolf Suk.

Je pyšný na to, že komplex si přišlo vloni prohlédnout 85 tisíc návštěvníků, letos by zde chtěli uvítat stotisícího! Jak se zde ocitla pohádka, o tom nám vyprávěla hradní paní Petra: „Když jsme hrad koupili a procházeli se nádhernými sklepními prostory, samy nás inspirovaly k pohádkovému pojetí.“

Od dubna nabízí památka pohádkové překvapení, které najdete v podzemí! Ano, majitelé památky popustili dál uzdu své fantazii a do sklepení pozvali nové kouzelné bytosti. Najdete tu skřítky tvořílky i škodící ničemníky, vodnický ráj, třímetrového obra Zeliáše s paní Knedlindou a synem Přejedlínkem, zamrazí vás při pohledu na zimní království, potkáte se tu s drakem Třífrňákem. A taky zjistíte, jak vypadá pohádková hladomorna. Pohádkový okruh vám učaruje, ať jste velcí či malí, je opravdu úžasný a to ještě nevíte, co vás potká na půdě.



Zde mají sídlo třeba pavouci, skřítci, strašidláci, nahlédnete do čarodějné mydlírny, prohlídnete si úplně zblízka mistra provazníka, bylinkáře. A k tomu všemu si ještě můžete pořídit zbrusu novou knihu starohradských pohádek čaroděje Archibalda. Víc už ani muk, přijďte se sami přesvědčit…

Když už tu budete a podíváte se časem zpátky do pohádky, určitě se vydáte i na obohacený prohlídkový okruh Jak se žilo za císaře pána a také do Čarodějné bestyjoly. No, a tento víkend se tu můžete při Valdštejnských dnech potkat se samotným vévodou.

K článku jsou připojeny snímky z loňského ročníku slavností s vévodou Valdštejnem.