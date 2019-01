Samšina - Nesmíme to zakřiknout, ale zatím nám počasí až na jedinou výjimku opravdu přeje. U obecního domečku se zase hrálo, zpívalo a tančilo.

Lidí tentokrát přišlo o něco méně. Hrálo se ve stylu country a přece jenom většina našich návštěvníků miluje především tu pravou českou dechovku.



Trochu nám je vyčítáno, že nedržíme zadání, ale vždyť změna je život a výjimka potvrzuje pravidlo. A na průběhu odpoledne to bylo vidět.



Na Samšině to ale jinak asi být nemůže, protože lidé se sem opravdu přicházejí uvolnit a pobavit.

Jako první hrála country skupina Trapas z Mladějova a poslechnout si ji přišli i ti mladší z okolí, kterým jinak Dech Tek nic neříká. A myslím, že byli spokojeni, stejně jako ti starší, odkojení lidovkou.



Odpoledne pokračovalo hrou malé skupiny z Jičína, s příznačným názvem Medikament (na dolním snímku). Ti zase hráli skladby, které většina z nás zná jako hity z mládí, a tak bylo opět o zábavu postaráno.



Příští neděli, tj. 17. 8., se vracíme do starých kolejí, protože bude zase hrát dechovka. Přijede oblíbená Dechová hudba Český ráj z Všeně a pokračovat bude duo Jarka a Mirek a zahrají i na housle. Koncert začíná ve 14 hodin a tak už se na Vás těšíme. František Grafek