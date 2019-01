Nová Paka – Poprvé třídenní a poprvé ve volný den. To jsou dvě novinky, které přinesl letošní Vánoční jarmark, pořádaný občanským sdružením Život bez bariér v chráněné dílně na Vyšehradě.

Do prostor bývalé mateřské školy pozvali postižení veřejnost tentokráte už v neděli, jarmark pokračoval v pondělí a ještě dnes.



Návštěvníkům vykouzlil dokonalou vánoční atmosféru včetně ozdobeného stromku a řady dárků.



Pestré nabídce keramických výrobků – tácků, váz, závěsů, ozdob na stromeček, obrázků konkurovaly pletené košíky a košíčky, drobnosti z ručně vyrobeného papíru, přáníčka. Tkané koberce doplnily sedáky a podložky, nově i šité šátky. Návštěvníci nakupovali i ozdoby na stromeček a k výzdobě svých obydlí. Nešlo odolat! „Jsem tu poprvé, je to moc krásné, hrozně se nám tu líbí,“ říká Maruše Žofková z Jilemnice. Její slova potvrzuje i kolegyně, která odchází s dvěma plnými taškami. Spokojeni jsou také manželé z Pardubic s náručí dárků.



„Původně jsme nechtěli otevřít v neděli, přesvědčil mě manžel. Samotnou mě zaskočil zájem veřejnosti. Je to úžasné, máme radost,“ řekla nám za organizátory akce v neděli dopoledne Jitka Fučíková.



Včera odjela s manželem do Ostravy do hornického kongresového centra, kde večer převzali ocenění za projekt přestavby novopackého kláštera – bývalé nemocnice.