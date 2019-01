Nová Paka -Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka vychovává specialisty.

Vedle klasických oborů jako je kuchař – číšník, pekař, cukrář dopřává frekventantům i kurzy, ve kterých se zdokonalují v nejrůznějších dovednostech. Jde například o míchání nápojů nebo vyřezávání přírodnin.

Dvoudenní setkání s Luďkem Procházkou, který vyučuje vyřezávání ovoce a zeleniny, mělo za cíl zasvětit začátečníky do tohoto zajímavého umu. „Své práce mohou frekventanti prezentovat při různých soutěžích, slavnostních příležitostech, ale především na pracovišti,“ nabádá Luděk Procházka.



Dozvídáme se, že i v tomto odvětví se objevují nové trendy. „Asie se stále drží klasiky, Evropané vkládají nový styl, prezentují hodně výrobků z dýně.“ A co je nejdůležitější pro začátečníky? „Nebát se a řezat. Zkoušet to, důležité je osvojit si systém, správně držet nástroj, což ovlivňuje čistotu práce i rychlost,“ dodává mistr svého oboru.