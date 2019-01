Nová Paka - Damara je pryskyřice z Indie, která přináší dobrou náladu, vyvolává jasnozřivost. Zahání zádumčivost, melancholii a žal.

Damara se jmenuje galerie, kterou pro potěchu svoji a přátel kumštu výtvarného v sobotu otevřel v Nové Pace malíř Vlastimil Mužíček (na snímku vlevo). Sedí, úžasně sedí. Skromný pan malíř upozadil obrazy své a na otevření pozval kumštýře z okolí. Ty pak, ale hlavně jejich obrazy, svérázně představil. Ano, svérázně, protože se vyhnul všem okázalostem, sebezálibnému akademismu. Tím bylo ovšem jeho slovo upřímnější a věcnější. Proč neříct o Jiřím Salabovi, že má na dvoře fůru dřeva, kterou musí pořezat, když jeho vystavené kytice mluví za všechna slova.



Hanu Janouškovou zase uvedl skrze pocit, který vyvolala jeho návštěva v jejím ateliéru. Michaila Ščigola jako člověka roztomilé duše, kterého není jednoduché poznat. Josefa Bucka jako studnici nápadů. Nu a místního Lubomíra Typlta ohodnotil takto: „Kupte si jeho obraz, později ho budete moci prodat za cenu auta.” Takto představil malíř a novodobý galerista Vlastimil Mužíček umělce, kteří vystavují v jeho galerii jako první. O sobě nic. Vlastně ano. Jeho první věta byla: „Najednou koukám, že ten barák je plnej lidí. To bylo naposledy, když tu byli zedníci.“



Tak o jeho obrazech. Vida, najednou se nedostává slov. Asi opravdu lépe prohlížet. Pan malíř vůbec nejezdí daleko, on umí ty své krajinky pro oleje objevit všude okolo. A zobrazit. Přenést tam světlo tak, jako to na Vysočině dělával Slavíček a jiní klasici.



V sobotu se konala na Pace velká kulturní událost. Zajisté k tomu přispěl i pan ředitel Miloslav Bařina. Ten když začne mluvit, tak neznalý posluchač pracně objevuje souvislosti a má pocit, že je neobjevil ani řečník. Omyl. Bařinova řeč přednesená bez papíru hledá kořeny. A v závěru se k nim propracuje, až posluchač žasne. A uslyší o historii místa a souvislostech.



Neboť i výtvarné umění někam patří. Damara v Pace tomu skvěle napomáhá.

⋌Bohumír Procházka