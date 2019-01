Nová Paka – Ze článků uveřejněných v našem deníku se čtenáři dozvěděli, že před sto lety byla v Nové Pace spuštěna elektrárna.

K tomuto významnému výročí vydali Zdeněk Burkert, Josef Hlubuček a Jaroslav Vagenknecht publikaci, ve které popisují začátky a vývoj packé elektrárny, která měla v době svého vzniku velký význam na průmyslový rozvoj města.



U příležitosti stého výročí vzniku novopacké Městské elektrárny bylo uspořádáno slavnostní setkání v sále P centra Militkých, kam byli pozvaní nejen současní a bývalí zaměstnanci, ale i všichni příznivci energetiky v Nové Pace. V téměř zaplněném velkém sále uvedl bývalý kronikář Zdeněk Burkert ve funkci moderátora, že packá elektrárna byla uvedena do provozu před sto lety - 23. listopadu 1910, a následně přivítal návštěvníky i hosty.



V úvodním slově se zmínil zástupce ČEZ Hradec Králové ing. Pavel Filipi o vývoji energetiky v naší republice po roce 2010. Přítomní se dozvěděli od jednoho z autorů publikace Josefa Hlubučka o uvedení packé elektrárny do provozu, což vyžádala překotná potřeba elektrické energie. Zvláště rozvíjející se průmyslové podniky, ale i domácnosti pro svícení požadovaly vyrobení dostatečného množství elektrické energie a s tím související přenos z místa výroby do místa spotřeby.

Tuto situaci nenechali bez povšimnutí ani pačtí zastupitelé, kteří rozhodli o výstavbě vlastního elektrického zdroje. Po přípravách trvala stavba pod vedením novopackého stavitele Viléma Becka necelý rok. Včetně technologických zařízení stála 89 000 Kč. Elektrárna byla vybavena dvěma dieselovými motory o výkonu 80 koňských sil, které poháněly třífázový generátor o napětí 3150 V, které bylo následně transformováno na 220 a 125 V.

Toto zařízení zde instalovala pražská firma Kolben a spol. Zajímavostí bylo stanovení výkonu generátoru, který byl dán soupisem výkonu všech spotřebičů budoucích odběratelů. Úsměv se dnes vybaví na rtech, když například spořitelna požadovala dvě žárovky, fara pět. Pro veřejné osvětlení bylo požadováno devadesát žárovek. Dodávka elektřiny nebyla zpočátku nepřetržitá, ale s poledními, svátečními a nedělními přestávkami. Pro nedostatek nafty byly ve válečných letech 1915 nahrazeny dieselové motory parní lokomobilou o výkonu 140 koňských sil. Josef Hlubuček dále seznámil návštěvníky slavnostního setkání s dalšími zajímavostmi týkajícími se nejen packé elektrárny, ale i novopacké energetiky vůbec.



„Vybudovaná elektrárna znamenala pro Novou Paku boom města, protože v té době vznikaly nové provozovny a továrny,“ přispěl do diskuse bývalý kronikář města Jaroslav Vagenknecht. Další řečníci se zmiňovali o celkové energetické situaci v celé oblasti východních Čech. Mimo jiné se přítomní dozvěděli, že podnik Východočeská energetika, který vznikl 1. ledna 1994, přebral v roce 2007 ČEZ.



Zajímavé byly i diskusní příspěvky nejstarších účastnic slavnostního setkání paní Hylmarové a paní Čermákové, které seznámily přítomné se situací v elektrárně v letech druhé světové války, kdy zde po škole nastoupily. V té době se v elektrárně nejen prodávaly, ale i opravovaly elektrické spotřebiče jako vařiče, trouby a sporáky.



Jedním z hlavních bodů slavnostního odpoledne bylo předání pětadvaceti Pamětních listů zasloužilým pracovníkům elektrárny. Za již nežijící přebraly toto ocenění převážně jejich dcery.



Křtu již zmíněné publikace, která byla zdarma rozdána všem přítomným, se zúčastnil kromě autorů Zdeňka Burkerta, Josefa Hlubučka a Jaroslava Vagenknechta i zástupce Královéhradeckého kraje ing. Vladimír Soběslav.



Velmi zdařilé hudební a taneční vystoupení zajistili žáci a žákyně ZUŠ z Nové Paky.

⋌Míla Pour