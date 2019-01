Ostružno -Rok se s rokem sešel a v obci se opět konala Zahradní slavnost u příležitosti ukončení docházky dětí z mateřské školy před jejich nástupem do první třídy.

Přítomným divákům děti přednesly vše, co se v uplynulém období naučily. Přednášely básničky, zpívaly a tančily a jejich snažení bylo odměněno potleskem.



Se svojí mateřinkou se rozloučila Karolínka Daňová, Maruška Koťátková a Jakub Stránský. Na památku si odnesli upomínkové předměty a přání, ať jim škola dá do života co nejvíce vědomostí.



Obecní zastupitelstvo přeje dětem, personálu i školce (ve které jsou pro příští školní rok ještě dvě místa volná) příjemné prožití letních prázdnin.

Zdena Richterová, místostarostka obce