Jaroměř /Josefov /FOTO-VIDEO/– Stovky a tisíce vesměs černě oblečených postav od středečního poledne 10. srpna začínaly zaplňovat Josefov, z kterého se stával doslova Babylon.Čeština, polština, slovenština, angličtina, němčina, maďarština, italština španělština – to jsou nejpoužívanější rodné jazyky návštěvníků z mnoha koutů Evropy, kteří se do josefovské pevnosti vypravili na 16. ročník festivalu Brutal Assault.

Falešné lístky zpřísnily kontroly

Mnozí z nich si ale před vytouženým „okroužkováním“ zápěstí páskou museli vystát i více než hodinu v dlouhé frontě. Vzhledem k tomu, že se na trhu objevily falešné lístky na festival, museli pořadatelé přistoupit k pečlivé kontrole e–ticketů a vstupenek z předprodeje.

Motörhead někteří brali jako zradu



„Letošní ročník byl jedním z nejtěžších, co se skládání programu týče. Každý rok se pokoušíme přinést co možná nejkvalitnější sestavu, tak věřím, že i letos hudební choutky návštěvníků uspokojíme,“ věří Tomáš Fiala z pořadatelského týmu.

Jeden z hlavních vrcholů už má Brutal Assault za sebou. Včera večer patřila levá scéna legendární britské kapele Motörhead. Její účast byla pořadatelům vytýkána jako zrada stylu a filozofie festivalu. „Musím se přiznat, že ve svých mladších letech bych si i já tuto legendu na Brutalu dokázal představit jen velmi těžko, takže mladým ortodoxnost vůbec nezazlívám. Nic〜méně bez Motörheadu by tvrdá muzika nevypadala tak, jak dnes vypadá. Navíc je potřeba dodat, že zpěváku Lemmymu bude letos pekelných 66 let, takže jen čert ví, kolikrát ještě stihne do Česka přijet s plnou koncertní palbou,“ upozorňoval před včerejším vystoupením tištěný festivalový program.

Vlastní svět s vlastním platidlem

Festivalový areál je za přísně střeženým plotem a nepřekonatelnými pevnostními zdmi světem sám pro sebe, má dokonce i vlastní měnu. Směnárna je v provozu nonstop. Můžete si v ní koupit žetony, které platí jako univerzální platidlo ve stáncích s občerstvením a nápoji. Těch jsou v areálu desítky a na své si přijdou milovníci různých úprav masa i vegetariáni. Jeden žeton stojí 30 korun (nebo 1,25 eura) a právě tolik stojí například točená desítka v některém z několika velkých pivních stanů.



K tomu, že letošní festival by měl být čistější, má napomoci jedna z novinek – systém vratných kelímků. „Nejdůležitějším důvodem k tomuto kroku byl fakt, že návštěvníci vyprodukují mnohem méně odpadu. Loni ho bylo téměř 50 tun,“ připomínají organizátoři. Kelímek z tvrdého plastu a s logem festivalu je zálohovaný jedním žetonem a určitě si ho mnozí návštěvníci budou po festivalu chtít odvézt domů jako suvenýr. Zatím si ale užívají záplavu muziky z celého světa.

Na festival vyznavačů tvrdé a rychlé hudby Brutal Assault v Jaroměři-Josefově se již první den sjely tisíce fanoušků. Ve stanovém městečku vyrostly stovky dočasných obydlí, a jak už bývá tradicí, hned začaly lákat zloděje.



„Přestože upozorňujeme návštěvníky festivalu, aby ve stanech nenechávali nic cenného, přijali jsme hned včera ráno první oznámení o vykradených stanech,“ informovala nás tisková mluvčí Eva Prachařová.

Bez ostychu a obav kradli mezi spáči

Zloději, který v noci ze středy na čtvrtek ve stanovém městečku řádil, bylo docela jedno, že ve stanu někdo spí.

„Mezi spáči se pohyboval jako duch a cennosti jim sebral přímo za hlavou či vedle těla. Dosud policisté evidují tři oznámení o vykradených stanech s celkovou škodou do 50 tisíc korun,“ říká Eva Prachařová.



Policisté znovu upozorňují, ať si návštěvníci festivalu ve stanech opravdu nic cenného nenechávají ani přes noc, když ve stanu spí. Mohou využít služeb úschovny, kterou zřídili pořadatelé a lze si v ní za velmi nízký poplatek cennosti jak přes noc, tak i přes den zanechat a pak zase vyzvednout.

„Mezi festivalovými návštěvníky se pohybují policisté z pořádkové i dopravní služby, také antikonfliktní týmy, na které se může kdokoli v případě potřeby obrátit,“ dodává Eva Prachařová.



„Problém je, že se nám některé podivné existence dostaly na festival a vykonávají zde druhé nejstarší řemeslo – prachsprosté kapsářství. Dbejte prosím důsledně o své peněženky jak to jen půjde a především mějte oči otevřené. V případě, že uvidíte někoho, že se bude chovat podezřele neváhejte informovat security,“ doplňuje informaci Tomáš Fiala z pořadatelského týmu.