Lomnice nad Popelkou – Nejen lidé, ale také umělecká díla mají své pohnuté osudy.

Obraz Jakuba Schikanedera Návrat ze společnosti. | Foto: Repro Muzeum Lomnice

Často jsou vzájemně propojeny a jejich příběhy se pak stanou téměř románem, který ovšem zůstává mnohdy nepřečten.



Patří k nim i historie jednoho obrazu Jakuba Schikanedera (1855 – 1924) nazvaný Návrat ze společnosti. Dnes již nikdo asi nevypátrá, jak začal příběh krásného výjevu, tak typického pro Schikanedera. Ulice ponořená do tmy, osvětlená jen odleskem sněhu a pouličních lamp, drožkař, pán v cylindru a mladá dívenka v plesových šatech…



Nebylo by na něm nic až tak pozoruhodného, vždyť Schikaneder namaloval takovýchto témat více, kdyby cesta díla neskončila v Městském muzeu v Lomnici nad Popelkou a kdyby nebyla tak dramatická. Jen zasvěcení vědí, že bez iniciativy lomnického patriota Vladimíra Mikuleho by možná přičiněním někdejších komunistických úředníků tak cenný obraz skončil v podniku Sběrné suroviny nebo na jiném nedůstojném místě. Pokud by ho ovšem někdo trochu znalý umění neukradl. To by pak dnes nejspíše visel v obýváku některého potomka vysokého pohlavára a nemohli bychom jej ve zmíněném muzeu obdivovat.



Obraz Návrat ze společnosti pochází z majetku rodiny Šlechtů. Kdy a jak rodina dílo získala, není známo, ale vzhledem k jejím úspěšným podnikatelským aktivitám se dá předpokládat, že mohlo být zakoupeno přímo od malíře. U Schikanederova podpisu ovšem není uvedeno ani datum, kdy byl namalován. Zatím se nepodařilo vypátrat ani to, zda byl před tím, než jej Šlechtovi získali, někdy vystaven. Jisté je jen to, že visel v kanceláři firmy P. A. Šlechta a syn v Praze.

Po jejím zrušení byl obraz převezen do Lomnice nad Popelkou. Samozvaní nástupci Šlechtovy firmy podnik přetransformovali na Technolen a možná, aniž by věděli, jaký poklad mají, pověsili Schikanedera do kanceláře cenového oddělení podnikového ředitelství. Obraz tiše trpěl, neboť mu nikdo nevěnoval tolik pozornosti, kolik by si zasloužil. Tehdejší cenový referent, vzdělaný a osvícený Vladimír Mikule dobře věděl, na jak vzácný obraz se v kanceláři dívá. Cítil smutek díla, které se nemohlo bránit, a ač nemá duši, vtiskl do něj vynikající malíř určitou energii. Ta však v kanceláři nových vládců zcela zanikla.



Vladimíra Mikuleho to muselo hodně trápit. Jak jinak si vysvětlit, že sebral odvahu a počátkem sedmdesátých let zašel za tehdejším ředitelem podniku s prosbou, zda by mohl být obraz předán muzeu v Lomnici nad Popelkou, kde se tehdy právě připravoval vznik galerie. Podle slov pana Mikuleho mu ředitel kupodivu bez okolků slíbil, že se podívá, jakou má cenu v inventurním seznamu, a že do muzea již podnik věnoval hodiny, tak proč ne i obraz. Třeba chtěl galerii, o jejíž zřízení se Mikule hodně přičinil, pomoci, nebo jak to v té době chodilo, byl rád, že další ze symbolů buržoazního života zmizí. Každopádně slovo dodržel.

Ocenění

Inventární cena Schikanederova obrazu byla osm set československých korun. Vzhledem k tehdejším platům a cenovým relacím to nebylo úplně směšné, byť značně podhodnocené. Je také možné, že lidé, kteří o osudu díla rozhodovali a ocenili jej, ani nevěděli, kdo Jakub Schikaneder byl a s jakou hodnotou vůbec nakládají. Možná, že jediným, kdo si plně uvědomoval estetickou a historickou hodnotu, byl pouze Mikule. A tak se jeho zásluhou můžeme v muzeu v Lomnici nad Popelkou dívat na krásný obraz renomovaného autora, který není v oblastních sbírkách běžně zastoupen.



Z lidského hlediska je ale třeba docenit čin Vladimíra Mikuleho ještě výše, než jen jeho zájem o kulturu a rozkvět rodného města. Byl ve svém prostředí jedním z mála, kdo uměl ocenit umělecká díla tak, jak si zasloužila. Nikdy toho však nevyužil ve svůj prospěch. Osobně znám příběhy děl, které končily úplně jinak. Místo v muzeu nebo v galerii v domě toho, kdo je někde objevil.



Obraz Jakuba Schikanedera Návrat ze společnosti měl štěstí. Když už se z něj nemohli dlouho těšit původní majitelé, našel důstojný domov v muzeu, které má ve svých fondech cenné kusy a sbírky. Navíc se s tímto Schikanederovým dílem může potěšit každý, kdo po tom zatouží.



Záchrana obrazu ovšem není jedinou zásluhou Vladimíra Mikuleho o rozvoj kultury ve městě a budování muzea a jeho galerie. Dalo by se toho vyjmenovat podstatně více, ale zrovna jeho spojení se Schikanederem je v těchto týdnech, alespoň u mne, špičkou ledovce. Evokuje mi to právě probíhající výstava díla Jakuba Schikanedera v Městském muzeu a galerii Hlinsko, kam byla umělcova díla zapůjčena i z NG v Praze. Při prohlídce jeho tvorby se doslova tají dech.

Právem je Schikaneder považován za jednoho z nejvýznamnějších českých malířů konce 19. století. A najednou člověk cítí zcela hmatatelně, jak se Vladimír Mikule musel vnitřně úplně třást, když viděl opravdové jeho plátno úplně zblízka, bez alarmu a hlídačů, viset v mizerné kanceláři, kde na něj sedal prach O to víc se musíme poklonit jeho snaze zachránit dílo pro další generace a najít mu odpovídající místo, a to v muzejní galerii. Té také pomohl získat obrazy malíře Vladimíra Komárka, Věroslava Bergera, Františka Patočky… Městskému muzeu v Lomnici nad Popelkou Mikule věnoval i svoji celoživotní sbírku bibliofilských tisků Jaroslava Seiferta, ale to by byl již další příběh.

⋌Blanka Frajerová

O autorce

Autorka Blanka Frajerová je publicistka. Patří k blízkým přátelům lomnického slavného rodáka Věroslava Bergera; 6. listopadu 2008 při křtu monografie Věroslava Bergera v lomnickém muzeu hovořila o jeho tvorbě a společně se starostou města Vladimírem Mastníkem pokřtila tuto monografii.

V muzeu viděla obraz Jakuba Schikanedera, který ji zaujal, pátrala po jeho vzniku a po rozmluvě s Věroslavem Bergerem napsala tento článek, který V. Bergr zaslal naší redakci.