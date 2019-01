Lomnice – Lomničtí ochotníci pořádají 16. ročníkLomnického kulturního léta.

Lomnický divadelní soubor J.K. Tyl při jedné ze scén hry Paní ministrová. | Foto: M. Kordík

V jeho rámci si tak připomínají neuvěřitelných 185 let své pravidelné činnosti, ale také 80 let od otevření Tylova divadla.



Pořadatelé letního festivalu připravili pro diváky pestrou paletu jedenácti pořadů; opět mezi nimi nebude chybět ani premiéra v podání domácího souboru.



Přehlídka začíná již tento pátek a potrvá do neděle 1. srpna.



V pátek v 19.30 hod. v Tylově divadle uvedou akci domácí ochotníci, kteří sehrají Hastrmanckou komedyji od Ivana Škapy.



V roli vodnického mužíčka se představí místní Vladimír Cerman, který v květnu slavil své devadesáté narozeniny. Za více než 68 let odehrál 104 představení se 465 reprízami. Působil i jako režisér.