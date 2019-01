Hořice - V pátek 29. února, v den, který se jen tak neopakuje, se v místním Domě kultury Koruna konal Skautský ples místního střediska Junáka.

Kdo by čekal sál plný pískových krojových košil a hnědých šátků, asi by hledal poněkud obtížněji. Jednalo se sice o neobyčejnou, leč tradičním způsobem pojatou společenskou akci, která dosud v místní plesové sezoně chyběla. K tanci i poslechu hrála skupina Ego Retro Music, nechyběla bohatá tombola, na stolech v Hořicích neodmyslitelné trubičky a o půlnoci přišel kouzelník i Elvis Presley.

Zahájení plesu proběhlo ovšem ryze po skautsku. Podsadový stan postavený na parketu nás přenesl do junáckého tábora. Po zatroubení budíčku z něho vykoukly dvě překvapené hlavy. Jako první sestra Čmelák, která okamžitě začala organizovat rozcvičku a nabádala všechny přítomné k důkladnému rozhýbání celého těla. Následoval ji ospalý bratr Sedmikráska a neochotně se také dal do protahování.

Potom už rychle převléknout do skautského kroje a hurá na nástup. Tím začíná každý táborový den a jinak tomu nemohlo být ani dnes, ačkoli do letního tábora je ještě trochu daleko. Denní rozkaz pro 29. únor 2008 obsahoval pouze jeden bod, a to skautský ples. Zapomnětlivý bratr Sedmikráska a nedočkavá sestra Čmelák uvítali všechny přítomné a za celé středisko Junáka v Hořicích popřáli dobrou zábavu.

Další přestávku potom vyplnilo vystoupení nikoli mažoretek, jak bývá zvykem na podobných akcích, ale ojedinělého uměleckého uskupení mužoretů – taneční skupiny Artróza. Ti předvedli hned dvě své sestavy na motivy Slovanských tanců a byli odměněni bouřlivými ovacemi publika. Věříme, že všichni zúčastnění si užili příjemný večer a 29. únor nebyl výjimečný pouze datem, ale i dobrou atmosférou tohoto krásného plesu. Za hořické skauty Jaroslava Nekvapilová