Hořice –Žáci Základní školy Na Daliborce v Hořicích opustili na den lavice a pomáhali přírodě.

Naši Zemi včera chránila celá Základní škola Na Daliborce, od malých prvňáků až po učitele. Dnes se totiž oficiálně ve světě slaví Den Země, jelikož mají ale žáci právě teď velikonoční prázdniny, akce se konala ve středu. Role hlavního organizátora a koordinátora se jako každý rok ujal pedagog Jan Sezima:

,,Projektový den má za cíl zhodnotit teoretické poznatky, které děti získaly v hodinách, v praxi. Už od školního věku mají ekologické návyky a vědomosti. Každá třída během dopoledne pracovala na určitém úkolu, který souvisel s péčí o životní prostředí. Šesťáci například měřili vodu v bazénu a na Dachovech, sedmáci šli zase uklízet okolí řeky Bystřice od odpadků.“



A na sedmáky jsem se šla podívat přímo do terénu. I když naplnili okolo deseti pytlů, okolí řeky překvapivě nebylo tak znečištěné jako v minulých letech. ,,Nevadí mi, že musím sbírat odpadky, docela mě to baví, je to lepší než učení v lavicích, a myslím si, že to asi Zemi pomůže,“ hodnotí akci sedmačka Míša Bartoníčková. Páťáci se zase věnovali výrobě raket a mimozemšťanů z PET lahví, šesťáci kromě měření teploty a pH vody navštívili i strojovnu hořického bazénu.

Před dvanáctou program vyvrcholil před budovou školy vysazením lípy, kterou darovala místní okrasná školka jako pozornost za to, že žáci zde pomáhali na podzim s odlisťováním. Zahradnického ,,úkonu“ se ujali hořičtí místostarostové Aleš Svoboda a Pavel Sieber.



Den Země ale nebyl jedinou akcí, kterou Daliborka pořádala. Deváťáci a kluci a holky z mateřské školy při ZŠ uspořádali bitvu na Gothardu, protože v dubnu 1423 pravděpodobně proti sobě stanul Jan Žižka z Trocnova a Čeněk z Vartenberka a jejich armády. Školkové děti představovaly orebity, zastánce Žižky a deváťáci, kališnická šlechta, stáli při Čeňkovi. Rekonstrukce bitvy byla věrohodná, naštěstí se nikomu nic nestalo, místo kamenů lítaly vzduchem papírové koule.