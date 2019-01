Bradlecká Lhota – Místní Sbor dobrovolných hasičů v Bradlecké Lhotě pořádá v místním kulturním domě diskotéky ve stylu 60. - 90. let.

Ilustrační foto. | Foto: Uwe Titscher

Cílem těchto pořadů je přilákat co největší a nejširší veřejnost, která si ráda zavzpomíná na staré dobré hity z těchto let, kdy všichni jako mladí chodili na zábavy a diskotéky, které byly v té době ještě v plenkách.



Samozřejmě je vítaná i mladá generace se zájmem se dobře pobavit a hlavně si zatancovat na staré dobré hity. Ne každý totiž dokáže a chce tancovat na dnešní trendy, a diskoték tohoto žánru je opravdu mnoho.



Snahou pořadatelů – SDH je udržet na zábavě pořádek tak, aby bylo vytvořeno příjemné a dobré prostředí pro pobavení. Vstupné je pouze 50 korun, pivo 11º za 20 korun a alkohol podávaný pouze osobám nad 18 let je samozřejmostí, ale i tak za malého „panáka“ zaplatíte cca 10 a za velkého 15 - 18 korun. SDH si je vědom dnešní situace, která není lehká co se týká financí v rodinných rozpočtech, a tak ceny tomu odpovídají. Cílem je opravdu přilákat nejen cenami, ale i dobrou muzikou co největší počet lidí i z okolí jako je Jičín a přilehlé obce, ale i z Lomnice, popřípadě Semil.



V přípravě jsou i různé taneční soutěže o ceny a námětové diskotéky. Bohužel zatím není zajištěna doprava jak z Jičína, popřípadě z Lomnice nad Popelkou, ale jsme v začátcích, a pokud bude zájem velký, je v budoucnu myšleno i na toto.



Takže pokud máte chuť si zatancovat a máte přátele, se kterými se chcete pobavit, zatancovat si, poslouchat hudbu, která hraje tak, že se můžete pobavit i u stolu bez toho, abyste na sebe křičeli a ráno šli domů s hučením v uších, rádi vás uvidíme.⋌Pavel Novák