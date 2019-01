JIČÍN - Ten dělá to a ten zas tohle aneb Řemesla v pohádkách je podtitul 17. ročníku festivalu Jičín-město pohádky, který se každoročně koná pod patronací Rady Královéhradeckého kraje.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Radmila Šepsová

Bude zahájen v úterý 11.září 2007 a záštitu nad festivalem přijal MVDr. Jiří Liška, místopředseda Senátu ČR. Mediálními partnery jsou Česká televize, Český rozhlas, deník Právo, Sluníčko a Mateřídouška. Jejich vlastní presentace na festivalu přinese zajímavé pořady, např. podvečerní živé rozhlasové vysílání přímo z podia na Valdštejnově náměstí, páteční dopolední pořad pro děti s Českou televizí, Martinem Dejdarem a Jaroslavem Uhlířem, sobotní zábavu s časopisem Sluníčko, soutěže s deníkem Právo,ad.

Jako vždy zajímavý program nejen pro děti

A to již nahlížíme do programu, který přináší bohatou podívanou a zážitky. K vrcholným patří bezesporu zahajovací průvod se stovkami kostýmovaných dětí i dospělých. Masky se připravují v rodinách, ve školách, překvapují a udivují nápaditostí a vypovídají o fantasii a vtipu tvůrců. Průvod je rok od roku větší a spolu se zahajovacím ceremonielem se stává vyhledávanou podívanou. Nejinak by tomu mělo být i letos. Hlavní město pohádky otevře jeho patron Jiří Lábus. Začnou vycházet Pohádkové noviny, fungovat Pohádková pošta, na Valdické bráně se usadí tříhlavý drak, ze své jeskyně v lese Řáholci přijde Rumcajs, Manka a Cipísek a Jičín opět bude pestrý zpíváním, malováním, vystupováním tanečních a divadelních souborů, výstavami hraček, knih, ale i galerií dětské a studentské tvorby. V centru města, na zámeckých nádvořích, v zámeckém parku, na pěší zóně i Rynečku budou tvůrčí dílny cechů řemeslných, místa her, bude se tvořit, každý bude mít příležitost si leccos vyzkoušet, ukázat co dovede a třeba si odnést i Vyučný list. Zajímavou podívanou bude práce zručných řemeslníků, mezi něž letos patří studenti řady středních a vysokých škol, dále středověké tržiště, hračkářský trh, říše loutek, chráněné dílny, pouliční divadla a muzicírování, otevřená podia pro dětská vystoupení, stejně jako večerní venkovní promítání.

Pohádky o pohádkách

Nabídku zpestří předpremiéra televizních pohádek, také nová série večerníčků Krysáci, film T.Vorla Gympl, nebude chybět prodejní výstava Svět knihy dětem či interaktivní expozice v muzeu. Ve čtvrtek 13.9. z nádraží Praha Braník vypraví Jiří Lábus parní expres Pohádka a pražské školáky bude do hlavního města pohádky doprovázet Rumcajs. Na koho se nedostane, ten může jet parním expresem z Prahy také v sobotu 15.9. Jedním z řady doprovodných programů je mezioborové kolokvium Volnočasové aktivity jako příprava na budoucí povolání, určené pedgagogům, sociálním pracovníkům, knihovnicím a veřejnosti, vedené psychologem PhDr.V. Martinem z FF UK Praha.

Chybět nebudou známé osobnosti

V průběhu festivalového týdne zavítá do Jičína řada uměleckých osobností. V divadelním představení Kumšt, které režíruje Jan Hřebejk, vystoupí Jan Kačer, Jan Hrušínský, Jan Tříska, pohádkové město přivítá soubor Ballet Magnicifat z USA, folklorní soubor z Portugalska, Hanu Hegerovou, Petra Maláska, Hanu Maciuchovou, Janu Koubkovou,Michala Malátného, Vlastu Redla, chlapecký pěvecký sbor Boni pueri a řadu dalších. Program festivalové soboty s třemi desítkami tvůrčích dílen vrcholí pouličními divadelními pohádkami, kejklemi v parku a na nádvořích,vystoupením divadla Mimotaurus, hudební skupiny Kryštof, koncertem Věry Špinarové, ohňostrojem a také přehlídkou modelů Josefa Klíra. Závěrečný nedělní program zve na rodinný výlet historickým parním vlakem do Rumcajsovy jeskyně v Českém ráji, kde společně všichni oslaví Rumcajsovy narozeniny. Odpoledne pak na jičínském náměstí zazvoní zvonec, děti vrátí klíče od města p. starostovi, a brány pohádkového města se zavřou. Více podrobností na www.pohadka.cz