První koncert ve středu přivede na scénu úžasného kytaristu Rudyho Linku, společně s ním vystoupí senegalský baskytarista Alune Wade a americký bubeník Rudy Royston.

V pátek uvede dvoudenní jazzování Old Stars Liberecký Dixieland, který bude posluchače provázet celým večerem. Na hlavním pódiu to pak rozbalí skupina pianisty, skladatele a aranžéra Petra Beneše Petr Beneš Quartet. K nástroji poté usedne Emil Viklický, ikona českého jazzového piana, kterého doprovodí zpěvačka Berenika Kohoutová.

„Závěr pátečního večera bude patřit velkému bigbandu, kterým bude letos báječný Factorial! Orchestra, parta mladých z Hradce Králové,“ chlubí se hvězdnou nabídkou Tibor Gál, ředitel kulturního zařízení.

Večer bude pokračovat půlnoční after party v restauraci Staré časy, kde zahraje bluesové trio Lady I Trio. To se postará o začátek sobotního večera a návštěvníky bude provázet i celým sobotním programem. První uskupení na hlavním pódiu bude vpravdě mezinárodní – trio Ballard, Hrubý & Kučera. Vystřídá ho izraelská kytaristka Inbar Fridman se svým triem, mimo jiné i spoluhráčka legendárního bubeníka Billyho Cobhama. Finále bude patřit veteránu české bluesové scény, bývalému frontmanovi slavných The Primitives Group Ivanu Hajnišovi se skupinou a speciálním hostem, americkým zpěvákem Lesterem Jackmanem. Večer bude opět pokračovat v restauraci Staré časy s půlnoční after party za doprovodu domácí skupiny Swing Hořice.

„Při výběru je člověk omezený penězi, ale myslím, že diváci budou spokojeni,“ věří Gál v úspěch pětadvacátého ročníku.

Festival je téměř vždycky vyprodán, letos tomu zřejmě nebude jinak, i když vstupenky jsou ještě v prodeji. Úspěch Gál vysvětluje tím, že v poslední době je mezi lidmi hlad po žánrech jako je folk, blues, jazz. Posluchači jsou prý přesyceni médii, která chrlí stále stejné skladby. V poslední době také zaregistroval větší zájem mladé generace. Samozřejmě na úspěchu má i velký podíl výběr umělců a jedinečná domácí atmosféra Koruny.

Příprava na festival vrcholí, na horním přísálí nyní připravují výstavu plakátů, výstřižků z novin, fotografií, které připomenou historii akce. Pětadvaceti letům jejího trvání bude odpovídat i výzdoba sálu.

Technické zázemí pro divadla a koncerty je v Koruně zmodernizované, vylepšené je i osvětlení, ale budova, stará devadesát let, by potřebovala zásah stavbařů.

„Nyní se dokončuje rekonstrukce restaurace, která bohužel nebude na festival v provozu,“ upozorňuje Tibor Gál.

Jazzový podnik zaštiťuje finančně kraj a město Hořice, náklady se pohybují kolem tři sta tisíc korun.

„Ať všichni, kteří si pozvání přečtou, přijdou. Rádi je uvítáme,“ vzkazuje hlavní pořadatel.