Patnáctý ročník hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ uzavře svoji letošní pouť v sobotu na českém Bezdězu.

Kapela Kryštof se na festival Hrady CZ vrací po šesti letech. | Foto: Hrady CZ

V sobotu se mohou fanoušci těšit na kapelu Kryštof, která se na Hrady CZ vrací po šesti letech, zahraje Mirai, Marpo & Troublegang, Wohnout a další interpreti a skupiny. V sobotu se areál otevře v deset hodin dopoledne a rozezní ho The Lighthouse Journey, No Name, Kamil Střihavka & The Leaders, Trautenberk, Visací zámek a Jelen. Odpoledne zpěvačka Elis Mraz nebo The Lighhouse Journey, Dymytry, Harlej.