Festival Hudba z ráje v sobotu od 18 hodin pokračuje třetím koncertem. A nebude to koncert ledajaký. „Odehraje se v kostele svatého Jiljí v Mladějově, což je krásný venkovský kostelík, a navíc je to místo, kde jsme v Českém ráji uspořádali první koncert. Je to už patnáct let,“ říká sopranistka a umělecká ředitelka festivalu Karolína Cingrošová.

Z koncertu Karolíny Žmolíkové v mladějovském kostele. | Foto: Anežka Hrubá

„Je to tedy koncert tradiční, a protože nedaleko Mladějova jezdíme na chalupu, je to pro nás srdeční záležitost. Od té doby, co je součástí našeho festivalu Hudba z ráje, zvu si na něj jako hosty mladé začínající umělce. Letos to bude barytonista Pavel Šubín, což je taky syn místních chalupářů, jinak z Jablonce nad Nisou.“ „A jsme rádi, že tento koncert tradičně podporuje obec Mladějov a že naši sousedé z okolích obcí každý rok kostel vždy zaplní až do posledního místečka, a to to i na stojáka, jak se říká,“ doplňuje ředitel festivalu Hudba z ráje a otec zpěvačky, televizní a rozhlasový moderátor Václav Žmolík.