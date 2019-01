Pecka – „Vivat Harant, vivat Harant," neslo se v sobotu nádvořím peckovského hradu, kam dorazil se svojí družinou jeho majitel, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Poddaní ho přišli uvítat v hojném počtu, za všechny panovníka oslovila kastelánka Věra Kociánová.

„Vítám vás vaše milosti Harante opět na Pecce, a tak jako každý rok vám složím účet z loňského hospodaření. Ovšem letos se s vámi pane Harante rozloučím," informovala šlechtice. „Kastelánka skládá Harantovi účty," posílají dál zprávu mezi lid jeho zbrojnoši. A dav se baví.

Oslavy narozenin

„Pane Harante, vloni jsme oslavovali vaše narozeniny. Celý rok byl věnován 450. výročí vašeho narození," připomíná Kociánová.

Zbrojnoši její slova překroutí k obrazu svému a z hradeb halasí, že kastelánka celý rok oslavovala. A opět následují salvy smíchu.



Jako malé rozloučení předala správkyně hradu Harantovi publikaci o tom, co do této doby tajil. A to o jeho cestě do Španělska. Harant doufá, že přeci jen některé tajné věci zůstaly nezveřejněny.



Věra Kociánová pak představila nového kastelána hradu, svého nástupce pana Honzu z Pecky (Jan Murdych). Ten slíbil, že o harantovské sídlo bude důsledně pečovat.



Slavnostní zahájení sezóny provázel velikonoční jarmark, na kterém mohli návštěvníci obdivovat a nakupovat nápaditou velikonoční výzdobu, keramiku, květiny, proutěné košíky, malované kraslice i čerstvé domácí zákusky.



Věra Kociánová se pak ujala návštěvníků a zahájila letošní první komentovanou prohlídku harantovského sídla.

„Je to tu vždycky moc hezké, bereme sem i vnoučata. I když letos bylo trošku nevlídně, neodradilo nás to," říkají manželé Věchtovi z Nové Paky.