V pátek v 17 hodin proběhne v novopackém Suchardově domě vernisáž, věnovaná hře jako prožitku i hádance. Ve velké výstavní síni se otevře výstava Kouzlo dřevěné hračky a v malé výstavní síni se setkáme s karetními listy v rámci výstavy Čertovský mariáš aneb čerti na hracích kartách. Obě expozice si můžete prohlédnout do 15. září.

Suchardův dům. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Kouzlo dřevěné hračky vychází ze zdejší paměti krajiny a je to příběh, který započali bratři Válkové založením továrny na jejich výrobu ve dvacátých letech minulého století v Nové Pace. Hračky se tam rodily díky návrhům malíře a pedagoga Josefa Jelínka a putovaly z Novopacka do celého světa. Po roce 1948 se počin bratří Válků stal základem národního podniku Tofa. Dnes na tuto tradici nepřímo navazuje Detoa Albrechtice a.s. v Jizerských horách a výroba tradičních dřevěných obrázkových kostek Dino Topa s.r.o. ve Staré Pace. Všechny výrobce spojuje přírodní materiál dřevo, který na rozdíl od jiných materiálů umocňuje i vzhled hračky. „Doplněné to celé bude o filmovou projekci, tvůrčí dílnu a o prodej dřevěných hraček,“ upozorňuje Ivo Chocholáč.