Hořické muzeum motocyklů vyhlásilo výtvarnou soutěž pro všechny děti s názvem „Namaluj muzeum motorek“.

Nová a rozšířená expozice Muzea Czech road racingu v Hořicích. | Foto: Jaromír Šimek

Jak na to? Zabalte dětem do batůžku čtvrtku a pastelky a dejte mu v muzeu volnost. Cílem je namalovat obrázek z muzea toho, co se vašemu dítěti nejvíc líbí. Odměnu děti dostanou hned při odevzdání obrázku na kase a 3 vybraní pak po skončení soutěže ještě hodnotné věcné ceny.