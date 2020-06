Z Vrchlabí se výstava 24. června na měsíc přesunula na náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích. Na dvanácti panelech představí příběhy pamětníků i téměř dvacetiletou činnost neziskové organizace Post Bellum, která spravuje sbírku Paměti národa.

Hořickým zástupcem na výstavě (do 24. července na náměstí Jiřího z Poděbrad) je Čeněk Růžička, jehož životní příběh popisuje především téma romského holocaustu. Oba jeho rodiče prošli koncentračními tábory v Letech u Písku, Osvětimi či Mittelbau-Dora. Většina jeho příbuzných v nich zahynula. „Když jsem se maminky ptal, jestli to bylo horší v Letech nebo v Osvětimi, řekla, že v Letech: ‚Žila jsem tam na malém prostoru, bylo na mě víc vidět. A mordovali mě čeští policajti, Češi, v národě, ve kterém jsem se narodila,‘ “ vypráví Čeněk Růžička. Postavil se proto do čela iniciativy, která chce v místě bývalého koncentračního tábora v Letech vybudovat památník romského holocaustu odpovídající pietě místa. Je klíčovou postavou, díky níž se česká vláda rozhodla pro likvidaci prasečáku na místě koncentračního tábora v Letech u Písku. Je pevně rozhodnutý vrátit zemřelým jejich důstojnost.

Portál Paměti národa dokumentuje osudy tisíců pamětníků, z nichž bude osm představeno na putovní výstavě Z totality do totality. Jsou mezi nimi disidenti a účastníci třetího odboje Hana Jüptnerová a Karla Charvátová. Perzekuovaní sportovci Josef Wolf a Bohumír Zeman. Hana Kleinerová, jedno z Wintonových dětí. Druhoválečný hrdina Jan Plovajko a další. Jejich kompletní příběhy naleznete v archivu Paměti národa. Jednotlivé příběhy pamětníků z výstavy budou také zveřejněny v Magazínu Paměti národa a průběžně publikovány v Deníku.

Královéhradecký kraj si ve 20. století prošel těžkými zkouškami obou totalit. Paměť národa upozorňuje na příběhy lidí, kteří dokázali osudu čelit se vztyčenou hlavou. „Cílem výstavy je vyprávět příběhy a oživit historickou paměť měst. Je totiž velmi důležité pro vztah k místu, kde žijeme, abychom věděli o lidech, které semlely velké dějiny,“ dodává kurátor výstavy a ředitel Paměti národa Východní Čechy Tomáš Heller.