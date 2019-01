Holovousy – Kulturní program, veselí a hned dvě soutěže. To vše slibuje letošní, již jedenáctý, ročník Slavností holovouských malináčů. Pokud nevíte, co tento pojem znamená, vězte, že Holovouské malinové je názvem odrůdy jablek.

Slavnosti holovouských malináčů. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Nepřekvapí, že obě zmiňované soutěže se týkají právě tohoto ovoce. Půjde o nejlahodnější malináč a o nejlepší jablečný moučník.

Podmínkou první soutěže je předání osmi až deseti jablek odrůdy Holovouské malinové na obecním úřadě. Pokud se chcete klání zúčastnit, máte dnes poslední šanci. Sběr přihlášek bude ukončen přibližně v 15.30.



Moučník

Pokud se chcete utkat s rivaly o nejlepší moučník, máte čas do víkendu. Do sobotních 9.30 musíte na obecním úřadě odevzdat alespoň sedm kousků dobroty.



Zájemce nesmí zapomenout přinést i recept, který bude posléze uveřejněn. Šest z nich bude vystaveno, jeden je určen pro hodnotící komisi. Můžete samozřejmě přinést více kousků. Ty pak budou za symbolickou cenu prodány během sobotního jarmarku a výtěžek poputuje na konto ZŠ a MŠ Chodovice.



„Největším táhlem letošního malináče je ztvárnění legendy o vzniku Holovous a Chodovic. V srpnu to mělo takový úspěch, že se na to místní chystají znovu," uvedla starostka Martina Berdychová. „Také připravujeme stánek s holovouskými malináči. Máme s tím letos trochu problém, protože úroda je slabší."



Obyvatelé Holovous si zmíněnou inscenaci připravili k příležitosti předání Zlaté stuhy, kterou obec získala v rámci královéhradeckého kola soutěže Vesnice roku. V našem regionu se tak stala vítězem a posléze v celostátním kole obdržela stříbro. Stala se tak druhou nejhezčí obcí v České republice v roce 2013.

„Tento historický úspěch Holovous určitě budeme během slavností malináčů prezentovat," ujistila Martina Berdychová. Letošní ročník je tudíž pro Holovousy zvláštní nejen tím, že je složen ze dvou jedniček.



Připomeňme, že 11. října holovouská delegace převezme „stříbrnou medaili" v Jeseníku na Odrou, což je obec, která v celostátním kole zvítězila.