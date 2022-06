Auto zpomalující v zatáčce, záblesk výbuchu a útěk. Atentát na Heydricha i českoslovenští parašutisté vešli do dějin. A časem na filmové plátno, televizní obrazovku, stránky knih i do galerijních prostor. Letos si připomínáme osmdesát let od této události. Vybrali jsme několik tipů, které vás provedou pamětí našeho národa. Možná je to dobrá příležitost zamyslet se i nad tím, co znamená slovo hrdina a zda jsme ještě schopni uvědomit si jeho obsah.