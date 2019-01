Fotografie Jiřího Albrechta

Nová Paka - Až zavítáte do novopacké městské knihovny, neměla by vaší pozornosti uniknout nová výstava, která představuje fotografická díla Jiřího Albrechta. Snímky jsou k vidění do 29. března vždy ve výpůjční době knihovny.

Jiří Albrecht: Šumavská krajina. | Foto: Jiří Albrecht

Autor: Veronika Peclinovská