Zdi Valdštejnské lodžie se tento týden staly svědky již několikátého improvizačního hereckého workshopu, jehož lektorkou je herečka Simona Babčáková. Desítka jeho účastníků rozhodně nepatří mezi divadelní začátečníky.

Někteří se herectví věnují profesionálně, jíní jsou amatéry, ale pro všechny je to už několikátá spolupráce se známou herečkou, takže se mohou pouštět i do složitějších zadání. Babčáková se s workshopem do Lodžie vrátila již po čtvrté, přitahuje ji sem jistá magická energie. V pátek od 19 hodin máte možnost zavítat na veřejnou prezentaci. "Divák je pro improvizaci nezbytně nutným faktorem. Zároveň je radostnou motivací pro nás, aby se nám chtělo vyprávět příběhy a dělat blbinky," zve na závěrečný večer herečka a dodává: "Improvizace je obrovská svoboda. Stav, kdy vše co přichází, je dobré." Možná se budete smát, možná plakat. Nicméně to nezjistíte, pokud nepřijdete. Nemáte co ztratit, vstupné je dobrovolné.