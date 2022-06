FOTO: Festival Rozpadák bouře nerozpustila a bláto neutopilo

Propadák byl letos Rozpadák, ale Rozpadák propadák nebyl. Tradiční festival v rokli na Čeřovce o víkendu znovu rozčeřil jičínské vody. Dorazili věrní i nevěrní fanoušci jičínského undegroundu a také všichni, kteří chtěli o víkendu večer vyrazit za zábavou, ale na Hugo Toxxxe do Jinolic to měli daleko. Pořadatelé oblíbenou akci v duchu posledních dvou let překřtili na Rozpadák se slovy, že se jim organizační sestava přes covid trochu rozpadla. Všichni ale doufají, že se letos na Čeřovce nesešli naposled.

Tak nakonec přeci jen byl. Tradiční festival v rokli na Čeřovce o víkendu znovu rozčeřil jičínské vody a přes nepřízeň počasí přilákal věrné i nevěrné fanoušky Propadáku. | Foto: Ondřej Kubíček