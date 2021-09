Letos už 21. ročník festivalu vážné hudby Foerstrovy dny v Libáni končí v sobotu 25. září koncertem Ave Maria sopranistky Michaely Katrákové a varhanisty Jiřího Emmera. Zatímco velká část organizátorů akcí v okolí letošní ročníky z důvodu nejistých pandemických vyhlídek rušila, pořadatelky Foerstrových dnů měly jasno: festival udělaly i za cenu rizika. "Už loni jsme se dostali do problémů, když jsme kvůli covidu museli poslední koncert zrušit a kvůli tomu jsme přišli o dotaci. Taky jsme to zvládli," říká Pavlína Čížková, ředitelka obecně prospěšné společnosti, která festival pořádá spolu s libáňskou knihovnicí Lucií Hlaváčkovou.

Foerstrovy dny v Libáni | Foto: Marek Klár

Na počátku nápadu uspořádat v Libáni festival klasické kultury stáli dva na první dojem velmi odlišní muži. Kulturní dramaturg České televize Zdeněk Vokurka s dohodl s vojákem z povolání a ochotnickým hercem Josefem Stránským. Zdání ale klame, spojovala je láska k umění, touha dělat něco prospěšného pro rodné město úcta ke skladateli, spisovateli a velikánovi novodobé hudby Josefu Bohuslavovi Foersterovi. "Byli od sebe hrozně odlišní, ale klapalo jim to skvěle. Čas od času se hodně pohádali, ale vzápětí bylo vyřešeno, jako by nic," vzpomíná na spolupráci s oběma zakladateli Čížková. V roce 2001 uplynulo 50 let od smrti skladatele a proto bylo hlavní myšlenkou vytvořit festival s jeho jménem a navázat tak na tradici Libáňského hudebního máje.