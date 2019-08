Malá obec Choteč nedaleko Jičína ožije v půlce prázdnin 24. ročníkem festivalu Kočí v Chotči, letos s podtitulem „o k o u n ě n í“. Ve dnech 9. a 10. srpna se zde divákům představí dvě desítky projektů z oblasti divadla, hudby a scénografie. Pro festival zároveň vzniká unikátní představení, které se odehraje na místě zaniklého rybníka. A chystají se i ekologické přednášky vedené odborníky ve dnech 6. - 8. srpna.

„Již několikátým rokem se snažíme propojovat hudbu, divadlo a život na vesnici. Letošní téma vody vychází ze situace, kterou obec aktuálně řeší – vysychající studny i krajina. Je to důležitý problém, rozhodli jsme se proto uspořádat vedle festivalu také menší sérii přednášek a povídání o vodě,“ říká organizátorka festivalu Daniela Grohová.

Víkendový festival poté pracuje s tématem vody spíše v poetické a dramaturgické rovině.

„Naopak jako téma jsou ryby a voda snad nevyčerpatelné. Pro mě je teď velmi zajímavé dívat se na hejno ryb jako na společenství, které spolu dokáže pospolitě plout, dorozumívat se, rozumět si. Byla bych ráda, kdyby se nám společně s diváky podařilo si podobným způsobem zaokounět…,“ dodává Daniela Grohová, která připravuje site specific představení „Okounění“ společně s kolektivem Kočí v Chotči, studenty DAMU, francouzskou divadelní skupinou Astropophe, sborem Pecka a skladatelkou Eliškou Vidomus.

„Chceme oživit ducha místa bývalého rybníka Oborník a vnést do něj opět trochu poezie. Trochu tím možná i poukážeme na člověka-ničitele, který dokáže například udělat z pokojného místa skládku nebezpečného odpadu, ale i na člověka-Kotvůrce, který se zamýšlí a je citlivý k sobě i k svému okolí,“ říká výtvarnice Martina Walterová, která se na festivalu podílí již čtvrtým rokem.

Diváci se mohou dále těšit na bohatý program, který začíná v pátek ve čtyři hodiny a kdy vystoupí jazz funková kapela Fanfán Tulipán nebo folková kapela Jakojam. V pátek večer se mohou diváci těšit na přednes poezie a prózy na hnojišti od samotných autorů, ale slovo dostanou i literární velikáni jako A. P. Čechov nebo G. Apollinaire. Studenti DAMU během obou dní uvedou pět titulů loutkových a alternativních představení s tématem podvodního světa. Pro děti i dospělé jsou připraveny tematické rukodělné dílny, ve kterých si budou moci vyrábět během celého festivalu. Sobotní hudební program zahájí Daniela Vítová, zpěvačka a kytaristka z Lázní Bělohrad, dále vystoupí Martin Chik Blues Band, jazzová zpěvačka Emily Thiel z amerického Connecticutu a večer rozproudí v rytmu gypsy swingu a chansonu kapely Tyjátrio a Futur Swing.

Festival pořádá Zahrádkářský a sportovní spolek Choteč.

Projekt podpořila Nadace Via v programu Živá komunita. Děkujeme rovněž programu Tady jsem doma firmy ŠKODA AUTO a.s. Dalšími podporovateli jsou IZOTRADE s.r.o., NADACE ŽIVOT UMĚLCE, DAMU, obec Choteč, Místní akční skupina MAS - Brána do Českého ráje, CIS s.r.o., GRADA Publishing a.s., a další. A děkujeme také místním dětem, které nakreslily vizuál letošnímu plakátu.