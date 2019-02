Dvůr Králové - Celý červen se na řadě míst republiky koná 59. Ročník Dvořákova festivalu. U nás se představí nejprve ve Dvoře Králové.

Wihanovo kvarteto | Foto: Archiv

V Hankově domě zahraje již zítra od 19 hodin Wihanovo kvarteto. „Bude to netradiční koncert. Kromě známého smyčcového kvarteta Amerického a a Paganiniho Capriccia, zazní úpravy písniček od skupiny Beatles," uvedl Vladimír Lepš z Kruhu přátel hudby. Jak připomněl, Wihanovo kvarteto je jedním z předních smyčcových kvartet, které je mnohem známější ve světě než u nás. Kvarteto od vzniku v roce 1985 nezměnilo složení.

Mimořádný věhlas zaznamenalo za interpretaci českého repertoáru i mnoha nejpřednějších děl kvartetního repertoáru období klasicismu a romantismu. Nevyhýbá se ale ani dílům moderním. O tom se mohli přesvědčit posluchači na předních festivalech v Evropě, Asie, v USA. Ale hudebníci hráli i v Austrálii, na Novém Zélandu, jsou častými hosty ve Velké Británii. „Písničky Beatles pro ně upravil Luboš Krtička, zazní třeba Yesterday, Here Comes The Sun nebo Eleanor Rigby," doplnil Lepš.

V Trutnově se Dvořákův festival představí 15. června a nabídne zajímavé hudební spojení kytaristu Michala Pavlíčka a zpěvačku Moniku Načevu.

V Turnově zahraje 20. června Václav Hudeček. Součástí programu je vždy alespoň jedno Dvořákovo dílo.

(bm)